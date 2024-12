Porta Elisa News



Gli avversari sulla strada dei rossoneri: la Torres

giovedì, 12 dicembre 2024, 16:30

di gianluca andreuccetti

Ultima partita del girone d'andata per la Lucchese, che domenica alle ore 15:00 affronta al "Vanni Sanna" la Torres, gara valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Una sfida delicata per i rossoneri, chiamati comunque a smuovere una classifica che si sta facendo molto preoccupante.

Di fronte ci sarà una Torres che nel giro di due anni è passata da essere una sorpresa ad una realtà di questa categoria. I sardi occupano il quarto posto in classifica e sono ancora in corsa per la promozione diretta, con la vetta della classifica distante sette punti. Nell'ultimo turno, i rossoblù si sono imposti per 1-2 in casa del Carpi, ritrovando un successo che mancava dal 2 novembre scorso.

Dopo aver raggiunto nella stagione 2023-24 i quarti di finale dei playoff, quest'estate la società ha deciso di confermare Alfonso Greco (nella foto) in panchina. Il modulo utilizzato è il 3-4-3 e uno degli uomini da tenere d'occhio è Manuel Fischanaller, attaccante che fino a questo momento ha messo a segno 7 reti. La cessione più pesante della scorsa sessione di mercato è stata quella di Francesco Ruocco, con il centravanti che è passato al Mantova in Serie B. L'ex di questa partita è Nicola Nanni, calciatore che ha vestito la maglia della Lucchese nella stagione 2021-22, totalizzando 3 reti e 6 assist.

Lo scorso anno, i sardi si imposero in entrambi i confronti, con i rossoneri che sia all'andata che al ritorno persero per 2-0. Il Vanni Sanna è un tabù per la Pantera, con l'ultimo successo a Sassari datato 8 dicembre 1974.