Infermeria rossonera: Magnaghi dovrebbe farcela

martedì, 3 dicembre 2024, 17:45

Questo pomeriggio la Lucchese ha ripreso gli allenamenti allo stadio di Saltocchio in vista del derby di lunedì prossimo contro l'Arezzo. I rossoneri, a due giornate dal termine del girone d'andata,si trovano a pari punti con la Spal ma fuori dalla zona playout, grazie alla vittoria ottenuta nello scontro diretto contro gli estensi.

Intanto, attraverso un comunicato, la Lucchese ha reso noto la situazione relativa al recupero degli infortunati. Filtra ottimismo per il recupero di Sabbione e Magnaghi in vista della sfida contro gli amaranto. La nota negativa è la più che probabile assenza di Catanese, che contro la Vis Pesaro ha riportato una frattura alle ossa nasali e che, per consentire il rientro anticipato, potrebbe indossare una maschera protettiva nelle prossime partite. Out ancora Fedato e Welbeck. Di seguito, il comunicato della società.

Alessio Sabbione: Il giocatore ha riportato un sovraccarico muscolare la scorsa settimana. Sarà regolarmente disponibile per gli allenamenti e la prossima partita.

Simone Magnaghi: Sovraccarico muscolare localizzato ai flessori. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni ma dovrebbe essere a disposizione per la prossima partita.

Gabriele Giacchino: Ha completato il recupero e rientra regolarmente in squadra.

Giovanni Catanese: Frattura delle ossa nasali, con una prognosi stimata di 30-40 giorni di stop. È possibile valutare l'utilizzo di una maschera protettiva per consentirne il rientro anticipato in sicurezza. Dipenderà anche da come il giocatore si adatterà a giocare con un impedimento visivo dato dalla maschera.

Francesco Fedato: Persiste un problema cronico che è in corso di trattamento. Il giocatore non è ancora rientrato in gruppo.

Nana Welbeck: In attesa dell'ultimo esame clinico, previsto entro la fine della settimana. Si auspica un ritorno in squadra a breve, subordinato al resoconto medico definitivo.