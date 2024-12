Porta Elisa News



Infermeria rossonera, si prova a recuperare Magnaghi

lunedì, 30 dicembre 2025, 16:49

Cinque giorni alla gara di Gubbio e in casa rossonera si fa la conta degli indisponibili, con la speranza di recuperare, almeno parzialmente, il bomber Magnaghi alla prese con l'infortunio alla caviglia, mentre Fedato torna completamente a disposizione come conferma nel consueto bollettino medico la società.

Ecco la situazione degli infortunati, a partire da Nana Welbeckche è ancora indisponibile, ma prosegue il percorso di recupero. Stesso discorso per Daniel Dumbravanu che è alle prese con un problema alla schiena e non sarà convocabile per la gara contro il Gubbio.

Per Simone Magnaghi è previsto per domani l'ultimo test per valutare un possibile rientro contro gli umbri. In ogni caso, anche se disponibile, necessiterà di tempo per ritrovare il ritmo partita. Buone notizie invece per Francesco Fedato, finalmente ristabilito e nuovamente a disposizione dello staff tecnico.