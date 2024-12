Lucchese, è allarme rosso

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 30 novembre 2024, 17:47

I due sono i migliori in campo insieme a Coletta che salva la Lucchese da una punizione più severa. Male la difesa, ancora una volta incapace di opporsi adeguatamente agli attacchi dei padroni di casa: le pagelle di Gazzetta

sabato, 30 novembre 2024, 17:05

Il tecnico rossonero: "Il nostro è un passo indietro sul risultato ma anche per come si era messa, chiaro che se la Vis ha 29 punti vuol dire che ha qualcosa in più. Ma dobbiamo tamponare le folate avversarie, niente da dire sull'impegno. Magnaghi ha accusato un problema al flessore"

sabato, 30 novembre 2024, 14:46

Rossoneri a caccia di punti nelle Marche: mister Gorgone conferma l'undici vittorioso contro il Pontedera con l'eccezione di Frison al posto di Sabbione che ha dato forfait: Magnaghi subito in gol poi Molina fa pari su rigore che a inizio ripresa fa il bis

venerdì, 29 novembre 2024, 17:15

Non è, onestamente, il match più facile per cercare una immediata controprova alla vittoria centrata con il Pontedera lunedì scorso, ma il calendario questo propone e la Lucchese deve fare visita a una Vis Pesaro in piena salute e corroborata dal derby vinto a Rimini. La probabile formazione