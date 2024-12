Porta Elisa News



Lucchese, ecco gli orari delle gare dalla 3° alla 13° di ritorno

venerdì, 20 dicembre 2024, 15:14

La Lega Pro ha comunicato gli orari e i giorni dei turni di campionato che vanno dalla terza giornata di ritorno sino alla tredicesima di ritorno, ancora una volta penalizzati i tifosi rossoneri con le partite della Lucchese in orario serale in pieno inverno e spesso in giorni prefestivi. Ecco il quadro completo.

Venerdì 10 gennaio, ore 20,30

Lucchese-Spal

Sabato 18 gennaio, ore 17,30

Rimini-Lucchese

Venerdì 24 gennaio, ore 20,30

Lucchese-Ascoli

Domenica 2 febbraio, ore 17,30

Pianese-Lucchese

Sabato 8 febbraio, ore 15

Milan B-Lucchese

Lunedì 17 febbraio, ore 20,30

Lucchese-Perugia

Domenica 23 febbraio, ore 17,30

Sestri Levante-Lucchese

Sabato 1 marzo, ore 15

Lucchese-Carpi

Venerdì 7 marzo, ore 20,30

Pescara-Lucchese

Martedì 11 marzo, ore 20,45

Lucchese-Entella

Sabato 15 marzo, ore 15

Lucchese-Campobasso