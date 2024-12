Porta Elisa News



Magnaghi fuori tre settimane

mercoledì, 11 dicembre 2024, 16:10

Piove sul bagnato, è il caso di dire: come confermato nel bollettino medico della Lucchese Simone Magnaghi ha riportato una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori per circa tre settimane. Ha già effettuato una risonanza magnetica e c'è in attesa degli esiti per ulteriori valutazioni. -

Giorgio Tumbarello sta recuperando da un affaticamento muscolare e sarà regolarmente a disposizione così come Giovanni Catanese che sarà disponibile per la prossima gara, utilizzando una maschera protettiva per precauzione.

Francesco Fedato è finalmente tornato ad allenarsi con la squadra: la speranza è di averlo disponibile prima di Natale, ma è più probabile un rientro per la sfida contro il Gubbio di inizio 2025. Daniel Dumbravanu è alle prese con una lombalgia importante e al momento non è a disposizione dello staff tecnico. Nana Welbeck, che oggi ha fatto visita ai compagni durante l'allenamento a Saltocchio, è in attesa della risposta definitiva sulle sue condizioni, prevista per l'inizio della prossima settimana. Infine Rocco Costantino ha manifestato un risentimento al tendine rotuleo ma le sue condizioni sono in miglioramento ed è regolarmente in squadra.