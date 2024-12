Porta Elisa News



Mercato, Botrini verso il Livorno

martedì, 31 dicembre 2025, 11:00

di gianluca andreuccetti

Ultimo giorno dell'anno per la Lucchese che è al lavoro in vista della trasferta insidiosa di Gubbio. Intanto, a tenere banco è il calciomercato con qualche giocatore che a gennaio potrebbe lasciare i rossoneri. Come raccolto dalla nostra redazione, sarebbe in via di definizione la cessione di Tommaso Botrini al Livorno.

Il classe 2005 andrebbe a rinforzare la formazione di mister Paolo Indiani, attualmente prima nel girone E di Serie D. Per l'ex Empoli si tratterebbe della seconda esperienza in quarta serie: lo scorso anno ha sfiorato la promozione con il Follonica Gavorrano, collezionando 2 reti e 3 assist in 38 presenze.

In questa prima parte di stagione, il classe 2005 non ha trovato spazio all'interno dello scacchiere di Gorgone, collezionando solo 7'. La Lucchese però non vorrebbe perdere il controllo sul giocatore e per questo motivo la trattativa dovrebbe concludersi con la formula del prestito secco. Essendo Botrini tra i calciatori in scadenza, nei prossimi giorni i rossoneri dovrebbero prolungare il suo contratto.

Una finestra di mercato che si preannuncia calda sul fronte difesa: oltre a lui, un altro nome che sembrerebbe in uscita è Daniel Dumbravanu. Arrivato a fine agosto dalla Spal, il moldavo ha messo al referto solo 6 presenze.