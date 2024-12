Porta Elisa News



Mercato, Djibril verso il Picerno

domenica, 29 dicembre 2024, 13:42

di gianluca andreuccetti

La Lucchese è al lavoro in vista dello scontro diretto di sabato prossimo contro il Gubbio. Oltre al campo, a tenere banco è il calciomercato, il cui inizio è fissato per il 2 gennaio. Il Ds Ferrarese è al lavoro per rinforzare una squadra chiamata nel girone di ritorno ad un' inversione di tendenza, considerando la pericolosa posizione di classifica che occupa.

Per quanto riguarda le uscite, come raccolto dalla nostra redazione, sembra essere ad un buon punto la trattativa che porterebbe Malik Djibril al Az Picerno, formazione che milita nel girone C di Serie C. Resta da capire quale sarà la formula del suo eventuale trasferimento: da ricordare che l'ex Fiorentina ha un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2026. Arrivato dal Vicenza nel 2023, in questa stagione Djibril ha collezionato 10 presenze, di cui una da titolare.

Con la sua possibile partenza si libererebbe un posto a centrocampo e di conseguenza il Ds dovrà intervenire anche in quel reparto. Sempre in mezzo al campo, restano da valutare anche le condizioni di Welbeck, fuori ormai da quasi due mesi per un malore accusato durante un allenamento. Anche in attacco saranno necessari nuovi accorgimenti: Costantino ha avuto ad esempio un rendimento al di sotto delle aspettative iniziali. L'ex Catania ha pagato infatti una condizione fisica precaria, segnando solo 2 reti. Lo stesso possiamo dire di Selvini e Sasanelli, che quando chiamati in causa non hanno inciso. Le uniche note positive sono state sicuramente Magnaghi e Saporiti, entrambi capocannonieri della Pantera con 4 reti a testa. Da sottolineare che il classe 2001 ha messo a segno anche 8 assist. A giugno andrà a scadenza e il suo futuro resta un rebus.

L'altro anello debole della Lucchese è stata la fase difensiva, con ben 33 reti subite. Anche in questo caso, prima di operare in entrata, il direttore Ferrarese potrebbe pensare a delle uscite. Uno degli indiziati potrebbe essere ad esempio Dumbravanu, il quale ha collezionato solo 6 presenze. Chi invece è sceso nelle gerarchie di Gorgone è Sabbione: dopo un inizio di stagione positivo, l'ex Bari è stato autore di prestazioni poco convincenti, come quella contro l'Arezzo. Da valutare anche il futuro di Quirini e Antoni, elementi che la Pantera potrebbe perdere la prossima estate a parametro zero. Infine, nonostante la presenza di elementi come Coletta e Palmisani, non è escluso che per gennaio la Lucchese decida di guardare anche al mercato dei portieri.