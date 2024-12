Mister Testini: "Gara di grande livello"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 15 dicembre 2024, 17:15

ll reparto difensivo è nel suo complesso autore di una buona prestazione, anche se Palmisani non convince nell'ordinaria amministrazione. Grande gara di Tumbarello, mentre in attacco Costantino e Sasanelli sono impalpabili: le pagelle di Gazzetta

domenica, 15 dicembre 2024, 14:16

Rossoneri impegnati in Sardegna contro una delle migliori formazioni del girone: Gucher confermato dall'inizio, in attacco torna Costantino, in difesa Fazzi. Palo di Fischnaller in avvio, poi Gasbarro salva su Brentan. Saporiti sfiora l'incrocio dei pali nella ripresa

sabato, 14 dicembre 2024, 13:59

Non sarà facile uscire indenni dal campo di Sassari, ma la Lucchese deve provarci dando seguito alla buona, per quanto infelice, gara disputata contro l'Arezzo. Davanti gli uomini di mister Gorgone (squalificato, lo sostituirà il vice Testini) si troveranno una Torres quarta forza del campionato: la probabile formazione

venerdì, 13 dicembre 2024, 17:05

Il vice di Gorgone parla della gara di Sassari: "La Torres dispone di giocatori di grande livello sulle fasce e sulla trequarti del campo, ma dobbiamo essere concentrati su di noi impegnandoci a dare il massimo.