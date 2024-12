Porta Elisa News



Mister Testini: "Ci attende una gara che conta molto"

giovedì, 19 dicembre 2024, 15:00

Vigilia di Lucchese-Pineto, una gara importante per l'immediato futuro dei rossoneri. In sala stampa, il vice Emiliano Testini che sostituirà anche domani sera lo squalificato Gorgone che, come ha ricordato il suo vice, è impegnato tutti i giorni al campo con la squadra: "Sicuramente è una partita che conta molto dovremmo essere una squadra arrembante, oggi valuteremo le condizioni dei ragazzi ma dovremo affrontare la gara nel miglior modo possibile, è una partita che conta molto e che dovremo affrontare sulla falsa riga di quanto fatto vedere a Sassari e con l'Arezzo".

"La squadra ha trovato una sua identità, ma non è che a tre facevamo male solo che in questo sistema diverso abbiamo un equilibro diverso, Quello che fa la differenza è comunque l'atteggiamento con cui vanno in campo i giocatori, sacrificandosi per i compagni e avendo attenzione in certi momenti della gara quando siamo in difficoltà. Se abbiamo questa consapevolezza di attenzione e concentrazione sarà un'alta Lucchese. Le assenze? Ci sono diversi giocatori fuori, senza dimenticare che a Sassari abbiamo giocato su un campo pesante: speriamo che tutti i giocatori abbiano smaltito le scorie e siano al 100%. Costantino e Sasanelli? SI sono sacrificati molto tenendo impegnata la squadra avversaria, in un campo difficile: speriamo di trovare più fluidità nel nostro gioco".