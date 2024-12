Porta Elisa News



Mister Testini: "Abbiamo fatto tutto da noi"

venerdì, 20 dicembre 2024, 22:52

Nel post gara contro il Pineto, in sala stampa arriva il vice allenatore Emiliano Testini, che ha sostituito mister Gorgone squalificato in panchina. Ecco il suo giudizio sulla gara sconcertante dei rossoneri: "Abbiamo fatto tutto da noi, potevamo fare il 4-1 e vincere anche 4-3 in fondo, dobbiamo darci una svegliata e sfruttare al meglio le occasioni".

"Bisogna fare una crescita veloce e serve il mercato. Bisogna crescere non c'è più tempo. Costantino? Non era di fatto disponibile, era in panchina ma con la febbre, Selvini ha comunque fatto una buona partita. Saporiti? Ha avuto un risentimento muscolare e abbiamo preferito levarlo. Il portiere? E' forte ha qualitò ma è chiaro che ha responsabilità sul secondo gol, in questo momento qualunque situazione diventa un problema., ma comunque avevamo la palla del 4-3 in un minuto avevamo la possibilità di vincere, ormai è andata".