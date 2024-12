Porta Elisa News



L'impegno non è mancato, ma...

lunedì, 9 dicembre 2024, 23:01

Palmisani 6: Incerto nell'azione da cui scaturisce il rigore, si fa perdonare facendosi trovare più volte pronto sui contropiedi ospiti.

Gemignani 6,5: Presidia la sua zona di campo con grande attenzione e prova anche far salire la squadra senza mai risparmiarsi.

Visconti 6: Attento e ordinato nella fase difensiva, accompagna anche l'azione benché talvolta cada in imprecisioni superficiali.

Sabbione 4: Istintiva o no, la sciagurata parata che gli costa il rosso non impedisce all'Arezzo di passare in vantaggio e rende improba la rimonta in inferiorità numerica.

Gasbarro 6,5: Con la difesa a quattro e Gucher nei dintorni mostra le sue qualità e disputa una partita coraggiosa sia in fase difensiva che in costruzione.

Tumbarello 6: Tiene in piedi il centrocampo macinando chilometri e tamponando quel che può, finisce stremato.

Gucher 6,5: E così si scopre che ha 96 minuti nelle gambe, quando fino ad oggi ne aveva giocato uno; pur senza ritmo partita cambia la squadra.

Quirini 6: A suo agio come esterno o ala che parte da destra, disputa una partita gigantesca svariando sul fronte d'attacco e rientrando senza mai fermarsi; tuttavia sbaglia malamente due occasioni promettenti.

Antoni 5,5: Con Visconti alle spalle ritrova un po' di verve e torna ad essere propositivo, però quando c'è da rifinire e concludere si dimostra ancora poco lucido.

Saporiti 6: In grande spolvero nella prima parte di gara, poi deve rinculare in mediana ed il suo contributo in avanti ne risente: forse sarebbe stato meglio allargarlo o lasciarlo in attacco, visto che è l'unico giocatore che saltando l'uomo può compensare l'inferiorità numerica.

Magnaghi 5,5: Non in grande serata, gioca un tempo senza riuscire a trovare spunti interessanti, poi esce infortunato.

Selvini 5: Non riesce a entrare in partita.

Catanese, Sasanelli, Cartano s.v.