Una gara da ben più di tre punti

giovedì, 19 dicembre 2024, 21:59

Ultima sfida del 2024 della Lucchese, che domani sera ospiterà al Porta Elisa il Pineto. Un crocevia importante della stagione dei rossoneri, chiamati a vincere prima della sosta per uscire dalla zona playout, anche per dare serenità e stabilità all'ambiente, che sarebbe nuovamente messo a dura prova in caso di risultato sfavorevole.

Dati i miglioramenti intravisti nelle ultime due gare, la squadra dovrebbe ancora una volta schierarsi con il 4-4-2. Tra i pali confermato Palmisani, i due centrali dovrebbero essere Fazzi e Gasbarro, con Visconti e Gemignani che agiranno invece sulle due fasce

In mezzo al campo, oltre a Tumbarello, dovrebbe essere confermato come playmaker Gucher. A completare il reparto, spazio a Quirini a destra e Antoni a sinistra. In attacco, Saporiti agirà con grande probabilità alle spalle di Costantino. Ancora out invece Simone Magnaghi. Lucchese: Palmisani; Visconti, Fazzi, Gasbarro, Gemignani; Tumbarello, Gucher, Quirini, Antoni; Saporiti, Magnaghi.