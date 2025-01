Elsa Paulsson nuova giocatrice del Green Lucca Le Mura Spring

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 10 gennaio 2025, 23:38

Quirini il migliore dei rossoneri insieme a Saporiti e Magnaghi. Troppi i giocatori sotto la sufficienza in un match decisivo come quello contro una diretta avversaria come la Spal

venerdì, 10 gennaio 2025, 22:57

In sala stampa a fine partita mister Dossena analizza l'importante vittoria della sua squadra al Porta Elisa contro la Lucchese. Intervenuto anche D'Orazio, autore del gol partita

venerdì, 10 gennaio 2025, 20:19

La Lucchese perde l'ennesimo scontro diretto contro la Spal. Sotto di due reti, i rossoneri riescono a pareggiare nelle ripresa con i gol di Quirini e Magnaghi prima di subire la terza decisiva rete degli avversari

venerdì, 10 gennaio 2025, 09:48

A tenere banco però non è solo il campo, ma anche le trattative di mercato: in uscita, da monitorare la situazione legata a Quirini. Il terzino è finito nel mirino del Milan B, Dumbravanu verso Messina. In entrata si continua a valutare Motolese e Byar