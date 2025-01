Porta Elisa News



Esonerato il ds Ferrarese, arriva Nember

martedì, 28 gennaio 2025, 17:01

Terremoto in casa Lucchese.

A distanza di quindici giorni dal cambio societario, arriva il primo stravolgimento relativo all'area tecnica.

Nel pomeriggio infatti il neo direttore generale Riccardo Veli ha provveduto a comunicare al ds Claudio Ferrarese di averlo sollevato dall'incarico.

In attesa dell'ufficialità da parte del club, voci insistenti darebbero per certo l'arrivo di Luca Nember, ex Lumezzane, Chievo, Foggia e Trapani il cui ultimo incarico risale alla stagione 2019-2020.

Ecco la nota della società:

"La Lucchese 1905 comunica di aver esonerato il direttore sportivo Claudio Ferrarese a cui desidera esprimere il proprio ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità, impegno e dedizione durante la sua permanenza nel club.

Siamo grati per il contributo offerto alla nostra società e gli auguriamo i migliori successi, sia professionali che personali, per il futuro".