Porta Elisa News



Gorgone: “Un piccolo passo verso la salvezza"

venerdì, 24 gennaio 2025, 23:01

di gianluca andreuccetti

Successo interno della Lucchese, che si è imposta per 2-1 contro l’Ascoli. Tre punti che mancavano dallo scorso 25 novembre e che permettono ai rossoneri di smuovere quantomeno la classifica.

Nella conferenza post partita, mister Gorgone ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo interpretato bene la partita. Una vittoria voluta e cercata dai ragazzi che hanno mostrato grande sacrificio e applicazione. Un piccolo passo verso il nostro obiettivo che è la salvezza, obiettivo che io stesso ho dichiarato ad inizio stagione. In questa stagione abbiamo pareggiato tante partite, in alcuni casi anche demeritando. Contro Pianese e Milan sono due partite fondamentali. Mercato? Io sono responsabile di quello che dico io e non quello che fanno gli altri. Oggettivamente, questa squadra ha bisogno di rinforzi. Anche oggi eravamo contanti in panchina: per la prossima partita spero di poter recuperare almeno Fazzi in difesa. La possibile partenza di Saporiti? Sta dimostrando di essere un giocatore importante, ma io faccio solo l’allenatore e non decido per una sua eventuale partenza. Sono arrabbiato con lui perché ha preso un’ammonizione inutile”.