L'avversario dei rossoneri: il Rimini

giovedì, 16 gennaio 2025, 14:35

di gianluca andreuccetti

Impegno in trasferta per la Lucchese, che sabato alle 17:30 affronterà il Rimini, gara valida per la 23^giornata del campionato di Serie C. Archiviata la sconfitta contro la Spal, i rossoneri sono chiamati a risollevarsi, con la zona salvezza che al momento è distante ben 5 punti.

Una partita non semplice, con i romagnoli che, nonostante i diversi alti e bassi, rimangono un avversario ostico. Il Rimini occupa l'ottavo posto a quota 30 punti ed è in piena zona playoff. Nell'ultimo turno, i biancorossi sono usciti indenni dalla trasferta di Pescara, strappando un punto. L'ultima vittoria risale al 7 dicembre contro il Pontedera, con 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 4 partite. Il punto di forza di questa squadra è la fase difensiva: con 19 reti subite, i biancorossi hanno la quarta miglior difesa del girone B, alle spalle di big come Ternana, Virtus Entella e Pescara.

Rispetto alla gara d'andata, la novità principale potrebbe essere legata allo schieramento tattico. Da diversi mesi, il modulo utilizzato principalmente da Buscè è il 3-5-2. Uno dei calciatori da tenere d'occhio è Giacomo Parigi, autore fino a questo momento di 6 reti e 4 assist. L'ex di turno invece è Giacomo Ubaldi, il quale ha vestito la maglia della Pantera nella stagione 21-22, totalizzando 1 rete in 14 presenze. All'andata, al Porta Elisa, Lucchese e Rimini pareggiarono per 2-2. L'ultimo successo dei rossoneri al "Romeo Neri" risale al 2 dice