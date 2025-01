Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: il Gubbio

venerdì, 3 gennaio 2025, 12:50

di gianluca andreuccetti

Prima gara dell'anno per la Lucchese che domani pomeriggio sarà di scena a Gubbio, match valido per la 21^giornata di Serie C. Scontro diretto delicato per i rossoneri, chiamati ad un risultato importante contro una squadra che non sta attraversando un momento molto semplice.

I rossoblù infatti non vincono dal 17 novembre contro il Carpi e nelle ultime 5 partite hanno collezionato 1 pareggio e 4 sconfitte, l'ultima in ordine di tempo contro il Sestri Levante, prima della sosta natalizia. Gli umbri occupano il quattordicesimo posto in classifica a quota 22 punti, otto in meno rispetto ad un anno fa. Nel complesso stiamo parlando di una squadra che non segna molto (peggior attacco del girone B con 15 reti all'attivo) ma che in fin dei conti non subisce tanto (sesta miglior difesa del raggruppamento con 22 gol al passivo).

Meno di un mese fa, dopo la sconfitta contro il Milan B, la società ha deciso di esonerare Roberto Taurino, affidando la panchina all'ex Latina Gaetano Fontana. Il modulo con cui il Gubbio potrebbe essere schierato domani è il 3-5-2. Con 3 reti in 14 presenze, Christian Tommasini è il capocacconiere dei rossoblù. L'attaccante era stato cercato proprio dalla Lucchese durante la sessione invernale di calciomercato dello scorso anno.

Un tabù da sfatare. L'ultimo successo della Pantera contro gli Umbri risale al 7 settembre 2014. In quell'occasione, furono decisive le reti di Calcagni e Nolè.