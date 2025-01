Porta Elisa News



Longo conferma: "La Lucchese è stata acquistata da Sanbabila srl"

martedì, 14 gennaio 2025, 22:21

di emanuela lo guzzo

In attesa della conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà, abbiamo contattato l'avvocato Giuseppe Longo, colui cui farebbero capo le società lombarde della cordata che nella giornata di oggi ha perfezionato l'acquisito del cento per cento delle quote della Lucchese 1905, che si é mostrato molto disponibile sebbene non ancora pronto a svelare i dettagli dell'operazione.

"Per impegni di lavoro e con la Chiesa di Napoli - afferma Longo - sono dovuto rientrare nel capoluogo campano, ma sono assolutamente operativo anche se a distanza".

Qual é stato il motivo dell'interessamento all'acquisto della Lucchese?

"Già da qualche tempo eravamo interessanti alla Lucchese, con l'idea di poter risollevare le sorti del calcio in questa città dal fascino straordinario".

É stata una trattativa conclusa velocemente...

"Le condizioni di salute del presidente Bulgarella hanno sicuramente accelerato il tutto. Non ci sono dietrologie di altra natura".

Nel comunicato si parla di una cordata di società lombarde. A noi risulterebbe il nome di Sanbabila Srl come nuova proprietaria della Lucchese, é corretto?

"É corretto. Sono io il legale rappresentante di Sanbabila Srl che ha acquisito in toto la Lucchese. Ma di tutti gli altri aspetti ne parleremo nella conferenza stampa di mercoledì prossimo".

L'eredità lasciata non é delle migliori e la tifoseria é sfiduciata. Quali sono gli obiettivi a breve termine?

"La salvezza é la condicio sine qua non".

C'é l'intenzione di operare sul mercato per rafforzare la squadra, sostituire la guida tecnica e sollevare dall'incarico mister Gorgone?

"Faremo tutto quello che va fatto, ma anche di queste situazioni ne parleremo mercoledì prossimo".