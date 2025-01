Porta Elisa News



Lucchese, appare magicamente anche Vitaglione

sabato, 18 gennaio 2025, 08:21

L'acquirente della Lucchese Giuseppe Longo che non sa chi sia Giuseppe Vitaglione, come dichiarato ieri alla nostra redazione, viene smentito a poche ore di distanza dalla stessa società rossonera che in una nota ufficializza l'ingresso di quest'ultimo nei quadri societari: in che abisso sta finendo la Pantera? Chi ha realmente in mano il club?

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota della società – è lieta di annunciare ufficialmente l'ingresso nello staff di Giuseppe Vitaglione, che ricoprirà il ruolo di collaboratore del Direttore Generale Riccardo Veli. L'ingresso di Vitaglione è frutto di un accordo diretto tra il Direttore Generale e il nuovo collaboratore, con l'obiettivo di rafforzare l'area organizzativa e gestionale della società. La decisione è stata condivisa con i responsabili operativi e rientra in una strategia di ampliamento dello staff per affrontare al meglio le sfide future. Ci scusiamo per eventuali incomprensioni legate alla comunicazione interna, che possono aver generato fraintendimenti su questa nomina. Siamo certi che l'arrivo di Giuseppe Vitaglione rappresenterà un valore aggiunto per il nostro team e per il perseguimento degli obiettivi della Lucchese 1905".