Porta Elisa News



Lucchese ceduta ma, per ora, non si sa a chi

martedì, 14 gennaio 2025, 15:05

E' durato meno di due anni il regno del Gruppo Bulgarella e di Andrea Bulgarella alla Lucchese: la società rossonera è stata ceduta in queste ore a una cordata di imprenditori del Nord con le trattative che sono state gestite con li tramite dell'avvocato napoletano Giuseppe Longo, già membro dell’Ufficio Legale dell’Arcidiocesi di Napoli, esperto in diritto civile e commerciale e fa parte dello studio legale Losacco e partners di Milano con tutte le sedi distaccate nel centrosud. La cessione arriva al termine di mesi a dir poco convulsi con la proprietà ormai giunta al capolinea. L'annuncio è arrivato da un comunicato stampa del Gruppo Bulgarella stesso che si è completamente disimpegnato.

"Il Gruppo Bulgarella – si legge – comunica di aver ceduto il cento per cento delle quote della Lucchese 1905 ad una cordata di società lombarde capitanata dall’avvocato Giuseppe Longo, la sola ad aver dato evidenza concreta di garanzie utili al rispetto delle obbligazioni. I piani iniziali del gruppo erano quelli di fare il salto di categoria entro un arco temporale di 5 anni, ma le condizioni di salute del Presidente Andrea Bulgarella hanno influito sul completamento di questa avventura imprenditoriale e sportiva, con la conseguente rapida cessione societaria. Un impegno che fino ad oggi il Gruppo Bulgarella ha onorato ottemperando a tutte le scadenze economiche previste dalla Lega. Ringraziamo tutti i dipendenti e collaboratori che ci hanno accompagnato in questo periodo. Un ringraziamento speciale ai tifosi che hanno sempre e comunque sostenuto i colori rossoneri. Auguriamo alla nuova compagine i migliori successi".