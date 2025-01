Porta Elisa News



Mercato, arrivano Melgrati e un giovane praticamente senza esperienza in C

mercoledì, 29 gennaio 2025, 22:12

Primi due acquisti targati Sanbabila srl e nuova gestione societaria: dopo giorni di attesa e anche di promesse sono arrivati di giocatori a disposizione di mister Gorgone. Si tratta di Filippo Gheza e di Riccardo Melgrati, il primo è un trequartista classe 2003 che in questa stagione ha disputato un minuto di gioco dall'inizio del campionato, nella precedente sette gare (per un totale di 16 minuti9, dunque è tutto da scoprire. Diverso il discorso per Melgrati, portiere di sicuro affidamento che arriva dalla Spal dove non trovava posto.

Ecco la nota del club: “La Lucchese 1905 è lieta di annunciare l’arrivo di Filippo Gheza, trequartista classe 2003, proveniente dalla Pro Vercelli. Il giocatore arriva in rossonero a titolo temporaneo.La società comunica anche l’arrivo di Riccardo Melgrati, portiere classe 1994, in arrivo dalla SPAL a titolo temporaneo.Melgrati porta con sé un’importante esperienza maturata tra Serie B e Serie C e ora è pronto a dare il suo contributo in rossonero”.