Mercato, fatta per Salomaa

giovedì, 30 gennaio 2025, 09:28

di gianuca andreuccetti

A quattro giorni dalla fine della sessione invernale di calciomercato, la Lucchese è pronta a piazzare il terzo colpo in entrata. Dopo gli arrivi di Gheza e Melgrati, nelle prossime ore i rossoneri sono pronti anche ad ufficializzare Henri Salomaa, in prestito secco dal Lecce.

Il classe 2003, arrivato martedì sera a Lucca, ieri ha svolto il suo primo allenamento insieme ai suoi nuovi compagni di squadra e potrebbe essere convocato per l'imminente gara contro la Pianese. Nato in Finlandia, Salomaa è cresciuto nel settore giovanile del HjK Klubi 04. Arrivato in Italia nel 2021, Salomaa si è messo in luce con l'U19 del Lecce, vincendo da protagonista anche il campionato di Primavera 1. Dopo una parentesi poco fortunata con il Lecco in Serie B, in questa prima parte di stagione ha collezionato 9 presenze con la Casertana. Da un punto di vista tattico, può essere impiegato sia come esterno offensivo, che come prima o seconda punta. Il suo piede preferito è il sinistro.

La nostra redazione ha contattato Christian Brosco, agente che cura gli interessi del finlandese: "Henri è un giocatore dotato di un'ottima struttura fisica, con una buona tecnica, velocità e forza. Da un punto di vista umano posso dire che è un professionista serio e dedito al lavoro. La scorsa estate ha svolto tutto il ritiro con la prima squadra del Lecce, passando poi alla Casertana, dove non si è sposato bene con le idee del tecnico. L'auspicio è che Lucca possa diventare un trampolino di lancio importante per lui, rimanendo così nel giro della Finlandia U21, con cui anche in questa stagione è stato convocato. La trattativa con la Lucchese è nata con il subentro della nuova proprietà".