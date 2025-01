Porta Elisa News



Mercato, in tanti pronti all'addio

martedì, 7 gennaio 2025, 08:04

E' un mercato, quello della Lucchese, che si concentrerà prima di tutto sulle uscite. Il motivo è fin troppo chiaro: il budget non prevede investimenti, così in prima battuta la società rossonera si sta concentrando sulle vendite e alle partenze di Botrini e Djibril se ne dovrebbero aggiungere altre a breve.

In primis, quella dell'attaccante Costantino, su cui erano state riposte tante speranze durante l'estate: per lui si prevede il rientro a Catania e da lì, forse, il passaggio al Messina. Proprio al Messina potrebbe finire anche il difensore Daniel Dumbravanu, mentre per un altro difensore, Raffaele Carcano (nella foto), è in corso una trattativa con il Siena. Sul piede di partenza anche Leone e Giacchino, non semplice quella di Sasanelli (potrebbe rientrare solo al Pescara) mentre la posizione di Palmisani è incerta: le voci di uno scambio con il Sestri Levante non avrebbero trovato sviluppo (in Liguria oltretutto dovrebbe arrivare Guadagno dal Campobasso), ma la sua permanenza non è sicura al 100 per cento.