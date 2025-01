Mercato, le trattative in corso

Porta Elisa News



venerdì, 10 gennaio 2025, 09:48

di gianluca andreuccetti

Sfida cruciale in chiave salvezza per la Lucchese che questa sera affronterà al "Porta Elisa" la Spal. Tre punti che sarebbero di vitale importanza per i rossoneri, sia per una classifica al momento preoccupante, che per il morale. A tenere banco però non è solo il campo, ma anche le trattative di mercato.

In uscita, da monitorare la situazione legata a Quirini. Il terzino è finito nel mirino del Milan, alla ricerca di nuovi rinforzi per la seconda squadra. Nei giorni scorsi, c'è stato un contatto tra le due società, con le due parti che si dovrebbero riaggiornare la prossima settimana. Per la Lucchese si tratterebbe di una perdita rilevante, con Quirini che però, in caso di mancato prolungamento, lascerebbe a fine stagione la Lucchese a parametro zero.

Sempre in uscita, sembra essere alle battute finali l'avventura di Daniel Dumbravanu, con il difensore che infatti è vicino al Messina. In entrata, i rossoneri continuano a valutare, per il reparto arretrato, il profilo di Mattia Motolese, il cui cartellino è di proprietà del Bologna. Nativo di Taranto, lo scorso anno ha collezionato 33 presenze con l'Olbia. In questa stagione invece non sta trovando spazio con la Carrarese in Serie B. Alto 188 cm, il classe 2004 è un difensore centrale mancino, in grado all'occorrenza di giocare anche come terzino sinistro.

Un altro giovane al quale la Pantera starebbe guardando con interesse è Naim Byar, sempre di proprietà dei felsinei. Cresciuto in Francia nel Stade Reims, è arrivato a Bologna nel 2023. In questa stagione, ha messo al referto 2 reti e 2 assist in 14 presenze con la Primavera, venendo aggregato qualche volta da Vincenzo Italiano in prima squadra. Il classe 2005 è un centrocampista centrale in grado di giocare anche come trequartista o esterno destro d'attacco.