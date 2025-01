Porta Elisa News



Mercato, ufficiale la cessione anche di Djibril

venerdì, 3 gennaio 2025, 17:23

Prime due partenze ufficiali in casa rossonera. Con una nota la Lucchese ha comunicato di aver ceduto Malik Djibril a titolo definitivo al Picerno e in prestito Tommaso Botrini al Livorno.

"La società Lucchese 1905 – si legge nella nota – comunica di aver perfezionato due operazioni in uscita nel mercato invernale. Il centrocampista Malik Djibrill è stato ceduto a titolo definitivo all'AZ Picerno. La società ringrazia Malik per l'impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza con la maglia rossonera e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera. Il difensore Tommaso Botrini, invece, si trasferisce al Livorno con la formula del prestito temporaneo. Anche a Tommaso vanno i nostri migliori auguri per questa nuova esperienza professionale".