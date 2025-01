Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Di buono vedo poco, parla il tabellino"

sabato, 4 gennaio 2025, 17:36

Post gara di Gubbio-Lucchese con mister Giorgio Gorgone che arriva in sala stampa al termine dell'ennesima sconfitta: "Abbiamo avuto occasioni, loro come sono andati avanti hanno fatto tre gol su quattro occasioni, rimane un problema grosso. Presi tre gol in modo allucinante, con due schierati e uno con ripartenza a trenta secondi dalla fine del primo tempo. Di buono vedo poco, anche perché il risultato sposta tutto".

"Come c'è un'onda negativa, che durante la gara è normale, veniamo colpiti e si subisce oltremodo. I pali? Non sta girando, ma conta il tabellino che è impietoso. Se sono in discussione? Da sempre, salvo all'inizio, parleremo con la società".