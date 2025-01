Porta Elisa News



Le pagelle dei rossoneri

venerdì, 10 gennaio 2025, 23:38

di alessandro lazzarini

Coletta 5: Compie una sola parata e rischia la papera; a parte il rigore, i gol che subisce su azione non sembrano propriamente tiri irresistibili.

Gemignani 6: Grande partita senza mai risparmiarsi e con grande qualità in appoggio alla manovra offensiva, ma l'errore da cui scaturisce il gol vittoria della Spal pesa sulla sua prestazione.

Visconti 5: Impalpabile, si limita al compitino sulla fascia senza mai prendere iniziative e sbaglia anche gli appoggi più semplici.

Fazzi 6: Poco impegnato, controlla la sua zona e gestisce discretamente la costruzione dal basso.

Gasbarro 6: Partita di ordinaria amministrazione a livello difensivo, cerca qualche anticipo e partecipa alla manovra.

Gucher 5: Non riesce a prendere per mano con la sua regia una squadra che vive di folate individuali ed è troppo lento e sotto ritmo per sostenere un centrocampo a due.

Tumbarello 5: Serata no, svagato, impreciso e sovente in ritardo, viene travolto dagli avversari che dilagano fra le linee e causa il rigore; cresce nella ripresa, ma non basta.

Quirini 7,5: Che dire? Prova a far da solo tutto ciò che la squadra non riesce a fare col collettivo, ovvero attaccare con ritmo, disordinare la difesa avversaria e, soprattutto, cercare di far gol; segna di testa e propizia il secondo gol rossonero.

Antoni 6: In crescita, si propone con qualità sulla fascia entrando nel vivo del gioco e rendendosi protagonista di qualche buona giocata; nel ruolo in cui viene schierato però, deve esser meno timido, prendere più iniziativa e qualche volta provare a saltare l'uomo.

Saporiti 6,5: Seppur meno preciso del solito, costruisce da solo quasi tutto il gioco della Lucchese, cercando di inventarsi sempre qualcosa di utile per i compagni.

Magnaghi 6,5: Lotta con orgoglio cercando sovente il tiro, anche quando proprio non ci starebbe; si rende più volte pericoloso e realizza un bel gol.

Catanese 6: Ingresso tardivo al posto di Gucher, entra bene e un palo incredibile gli nega un gol che, a dire il vero, andava fatto.

Selvini 6: Prova a portare vivacità vicino alla porta avversaria e gli riesce anche.

Fedato s.v.