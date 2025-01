Porta Elisa News



Tanta mediocrità in campo

sabato, 4 gennaio 2025, 17:16

Palmisani 5: Ha perso sicurezza e forse sui gol poteva fare qualcosa in più.

Gemigani 5: Protagonista negativo in tutti e tre i gol umbri: si fa beffare da Tommasini due volte di testa e concede il tiro a Corsinelli.

Antoni 5,5: Ordinato e attento, si fa timidamente vedere qualche volta al cross ma è sfiduciato come tutta la squadra.

Fazzi 5,5: Si impegna, però non sempre riesce a vincere i duelli individuali e rendere sicura l'area di rigore.

Gasbarro 5,5: Sottotono rispetto alle recenti buone prestazioni, viene risucchiato dalla mediocrità complessiva dei rossoneri.

Tumbarello 6: Il migliore, recupera una miriade di palloni e prova anche a far salire la squadra, però predica nel deserto.

Catanese 5: Partita di sacrificio ma in fase propositiva e di creazione del gioco si fa vedere troppo poco.

Gucher 5: Sempre impegnato a rincorrere gli avversari, non ha la freschezza necessaria per salire in cattedra e costruire il gioco.

Quirini 5: Stavolta non riesce a proporre i suoi inserimenti e a impensierire gli avversari palla al piede.

Saporiti 6: Rientra dalle vacanze meno brillante di come ci aveva abituato, si accende a sprazzi e tanto basta per centrare due pali, ma sembra anche lui trascinato nella depressione di una squadra che prende gol come se niente fosse.

Selvini 6: Festeggia il primo gol nei professionisti, si impegna e fa quel che può in una posizione che non gli è congeniale.

Magnaghi 6: Entra e se non altro fa sentire la sua presenza in avanti.

Cartano, Visconti, Giacchino s.v.