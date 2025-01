Porta Elisa News



Contro la Spal, nuovo spareggio

giovedì, 9 gennaio 2025, 16:23

In un clima nel contempo di attesa – per il cambio societario che non arriva e per un mercato che non decolla – e di sfiducia – per i risultati sul campo e per quanto fatto e non fatto dalla compagine sociale – la Lucchese affronta un'altra concorrente diretta per evitare i play out, quella Spal battuta all'andata in una delle tre vittorie sino a questo momento stagionali.

Da allora è cambiato tutto, e i rossoneri (come tutto l'ambiente) sono davvero al minimo storico con la classifica che si fa sempre più preoccupanti e i segnali di ripresa che latitano. Mister Gorgone, che per ora non ha ricevuto nessun volto nuovo dal mercato, dovrebbe essere intenzionato giocoforza a confermare una buona parte dei giocatori che hanno perso sabato scorso a Gubbio con Coletta che prenderà il posto dello squalificato Palmisani e con Magnaghi che dovrebbe tornare al centro dell'attacco. Questa la probabile formazione: Coletta, Fazzi, Sabbione, Gasbarro, Visconti, Antoni, Gucher, Tumbarello, Quirini, Saporiti, Magnaghi.