Porta Elisa News



Primo spareggio del 2025

venerdì, 3 gennaio 2025, 17:23

A Gubbio, su di un campo che non riserva gioie ormai da un decennio e passa, la Lucchese comincia il suo 2025. Quello contro gli umbri, partiti con ben altre ambizioni, è una sorta di primo spareggio dell'anno con i rossoneri che arrivano alla gara con un pari che è sembrato una sconfitta, quella con il Pineto e con non pochi problemi, anche sul fronte infortunati, che i più ottimisti sperano siano alleviati dal mercato invernale.

Fondamentale appare non perdere, anche in vista delle gare successive, che vedranno la Lucchese prima in casa con la Spal e poi a Rimini. Mister Gorgone, che ritorna in panchina dopo aver scontato la squalifica per due turni, non ha molte scelte di formazione. Probabile confermi la difesa a quattro ed è da capire se rischierà Magnaghi, reduce dall'infortunio alla caviglia, dal primo minuto. Ecco la probabile formazione: Palmisani (Coletta), Fazzi, Gasbarro, Gemignani, Visconti, Quirini, Antoni, Gucher, Tumbarello, Saporiti, Selvini (Magnaghi).