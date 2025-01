Porta Elisa News



Provarci, nonostante tutto

giovedì, 23 gennaio 2025, 15:36

Ritorna in campo la Lucchese, che domani sera affronterà in casa l'Ascoli, gara valida per la 23^giornata del campionato di Serie C. Contano solo i tre punti per la formazione di Gorgone, alla ricerca di continuità dopo il pareggio di sabato scorso.

Contro i Rimini è arrivata una reazione da parte dei rossoneri, i quali hanno mostrato una buona solidità difensiva. Per questo motivo, il modulo dovrebbe essere ancora il 3-5-2: tra i pali, Palmisani e Coletta si giocheranno un posto da titolare. In difesa, Gucher dovrebbe ancora agire nel ruolo di centrale, affiancato da Gasbarro e Sabbione.

A centrocampo, Visconti potrebbe essere spostato nel ruolo di mezz'ala, con la conferma di Tumbarello e Catanese. Sulle fasce, spazio ad Antoni sulla sinistra e Gemignani sulla destra. In attacco, Saporiti agirà alle spalle di Magnaghi. Lucchese: Coletta (Palmisani); Gasbarro, Gucher, Sabbione; Antoni, Visconti, Tumbarello, Catanese, Gemignani; Magnaghi, Saporiti.