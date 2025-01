Quirini passa al Milan B

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 19 gennaio 2025, 18:57

Pardini e Barsanti: "Hanno messo per iscritto che non c'era nessuna trattativa e che si erano ritirati tutti chiedendo una mano al Comune. Il giorno dopo Lo Faso è sparito e non rispondeva al telefono: martedì mattina abbiamo saputo dalla stampa che hanno venduto.

sabato, 18 gennaio 2025, 19:55

Il vice allenatore: Oggi siamo riusciti a venir fuori con un punto positivo grazie a una prestazione importante sotto l'aspetto caratteriale ed emotivo dei ragazzi. Non era semplice. Le occasioni? Se fossimo andati in vantaggio probabilmente sarebbe stata un'altra gara ma ormai purtroppo non possiamo farci nulla"

sabato, 18 gennaio 2025, 19:52

Il giocatore austriaco, schierato nella difesa a tre, dà maggiore stabilità e la squadra soffre meno la pressione degli avversari. In avanti, spunti dal solito Saporitii che costruisce e prova a finalizzare, peccato per il bel colpo di testa di Magnaghi deviato dal portiere romagnolo: le pagelle di Gazzetta

sabato, 18 gennaio 2025, 17:05

Rossoneri nel pieno della tempesta del cambio di società che scendono in campo in Romagna alla caccia disperata di punti salvezza: occasione per Magnaghi sul finire di tempo, in avvio di ripresa Colombi dice due volte no a Saporiti, poi Catanese salva quasi sulla linea e Palmisani si oppone a...