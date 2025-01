Rimini-Lucchese: 0-0 al 45' st Tre minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 18 gennaio 2025, 19:55

Il vice allenatore: Oggi siamo riusciti a venir fuori con un punto positivo grazie a una prestazione importante sotto l'aspetto caratteriale ed emotivo dei ragazzi. Non era semplice. Le occasioni? Se fossimo andati in vantaggio probabilmente sarebbe stata un'altra gara ma ormai purtroppo non possiamo farci nulla"

sabato, 18 gennaio 2025, 19:52

Il giocatore austriaco, schierato nella difesa a tre, dà maggiore stabilità e la squadra soffre meno la pressione degli avversari. In avanti, spunti dal solito Saporitii che costruisce e prova a finalizzare, peccato per il bel colpo di testa di Magnaghi deviato dal portiere romagnolo: le pagelle di Gazzetta

sabato, 18 gennaio 2025, 08:21

L'acquirente della Lucchese Giuseppe Longo che non sa chi sia Giuseppe Vitaglione, come dichiarato ieri alla nostra redazione, viene smentito a poche ore di distanza dalla stessa società rossonera che in una nota ufficializza l'ingresso di quest'ultimo nei quadri societari: in che abisso sta finendo la Pantera? Chi ha realmente...

venerdì, 17 gennaio 2025, 18:54

Contattato per chiedere informazioni sul ruolo di Giuseppe Vitaglione, la figura che in questi giorni sta rappresentando la Lucchese nella sede rossonera, incontrando collaboratori, squadra e staff tecnico, l'avvocato Giuseppe Longo dichiara di non conoscerlo