Porta Elisa News



Sanbabila srl, chi sono i soci

mercoledì, 15 gennaio 2025, 17:53

di fabrizio vincenti

La Lucchese è stata ceduta ormai da qualche ora alla Sanbabila srl, una società con sede a Milano costituita nel 2010 ma data come attiva solo dal 2022 con un capitale sociale di 10mila euro e risultati di esercizio che si fermano al 2022, perché dopo di allora nessun bilancio è stato depositato, in quell'anno, i ricavi sono stati pari a 4729 euro a fronte di costi pari a 16636 euro che hanno generato una perdita di poco superiore agli 11mila euro.

Sanbabila srl, come confermato dallo stesso diretto interessato e dalla visura camerale è posseduta dall'avvocato Giuseppe Longo (che è anche amministratore unico) e che detiene il 51 per cento del pacchetto societario, un altro 24,5 per cento è in capo a Luisella Corda e stessa quota è della Investum SA una società finanziaria svizzera con sede a Lugano. Tra le aziende possedute da Sanbabila, tra cui ora anche la Lucchese, c'è anche Adamantium Group srl (controllata al 65 per cento che si occupa di software ed ha la sede allo stesso indirizzo della controllante Sanbabila, ovvero in via Melchiorre Gioia 106 a Milano che lo scorso anno ha registrato protesti per 12mila euro.

Ma cerchiamo dunque di capire, sempre grazie alle visure camerali, che tipo di attività svolgono questi tre soci, partendo proprio da Longo. Nato nel 1970, Longo detiene anche il 100 per cento di Telesio Legal srl, una società anch'essa con 10mila euro di capitale, oltre al 20 per cento di Leonardo Gestioni srl che si occupa di servizi e di Patrimonio Stabile srl che si occupa di gestione del patrimonio immobiliare di enti ecclesiastici: in entrambi i casi, Longo è socio con un versamento pari a 2000 euro. La prima delle due ha sede a Milano, in corso Venezia 35 ed ha chiuso il 2021 con un fatturato di 12836 euro e oltre 9mila euro di perdita; la seconda ha sede a Roma in piazza Cavour 10 e nel 2022 ha chiuso l'esercizio con una perdita di 657 euro. Longo ha collezionato anche tanti incarichi di amministratore praticamente molti dei quali cessati.

Veniamo a Luisella Corda, sarda classe 1963, che anni addietro si è candidata alle elezioni comunali di Iglesias in una lista civica di centrodestra: per lei, solo la partecipazione in Sanbabila. In precedenza, ha avuto incarichi e/o quote sul terzo socio di Sanbabila, ovvero Investum SA, questo sino all'ottobre del 2024.

Decisamente di più esce su quest'ultima società che è nel capitale di Sanbabila. Si tratta di una società che tra gli altri fornisce molti servizi tra cui quelli per le aziende che si occupano di energie alternative: è nata in Svizzera nel 2012 ma ha cambiato più volte amministratori e proprietari. Dal 2023 Mirko Garzia è il presidente, dallo scorso anno è divenuto anche amministratore unico. Garzia, milanese del 1976, risulta abitare a Londra e in Gran Bretagna ha ricoperto ruoli come amministratore in alcune aziende poi cessate, secondo il portale del governo inglese dedicato alle imprese. Attualmente, non avrebbe altre attività Oltremanica. Le ha invece in Italia, dove possiede o possedeva quote in alcune aziende. In particolare, in Setai Italia spa, detenuta al 95 per cento con 475mila euro di quote e in Karma srl anch'essa al 95 per cento ma con un valore delle quote pari a 10.374. sono invece in liquidazione Hob srl, Performante srl, Mh Group srl.