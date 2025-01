Porta Elisa News



Saporiti: "Dovevamo dare un segnale alla piazza"

venerdì, 24 gennaio 2025, 23:20

di gianluca andreuccetti

Quinto gol in stagione per Edoardo Saporiti, protagonista del successo maturato questa sera contro l’Ascoli: “Stasera dovevamo dare un segnale alla piazza. Le voci degli ultimi dieci giorni relative al cambio societario non hanno aiutato. Con il passare dei minuti però ci siamo sciolti e siamo riusciti ad ottenere tre punti fondamentali. A livello personale, questo è sicuramente un momento positivo in cui siamo in fiducia. Mercato? Sono concentrato sul campo e devo ringraziare la società per avermi portato qui a Lucca. Per il resto c’è il mio agente”.