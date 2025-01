Mister Testini: "Un ottimo punto"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 18 gennaio 2025, 19:52

Il giocatore austriaco, schierato nella difesa a tre, dà maggiore stabilità e la squadra soffre meno la pressione degli avversari. In avanti, spunti dal solito Saporitii che costruisce e prova a finalizzare, peccato per il bel colpo di testa di Magnaghi deviato dal portiere romagnolo: le pagelle di Gazzetta

sabato, 18 gennaio 2025, 17:05

Rossoneri nel pieno della tempesta del cambio di società che scendono in campo in Romagna alla caccia disperata di punti salvezza: occasione per Magnaghi sul finire di tempo, in avvio di ripresa Colombi dice due volte no a Saporiti, poi Catanese salva quasi sulla linea e Palmisani si oppone a...

sabato, 18 gennaio 2025, 08:21

L'acquirente della Lucchese Giuseppe Longo che non sa chi sia Giuseppe Vitaglione, come dichiarato ieri alla nostra redazione, viene smentito a poche ore di distanza dalla stessa società rossonera che in una nota ufficializza l'ingresso di quest'ultimo nei quadri societari: in che abisso sta finendo la Pantera? Chi ha realmente...

venerdì, 17 gennaio 2025, 18:54

Contattato per chiedere informazioni sul ruolo di Giuseppe Vitaglione, la figura che in questi giorni sta rappresentando la Lucchese nella sede rossonera, incontrando collaboratori, squadra e staff tecnico, l'avvocato Giuseppe Longo dichiara di non conoscerlo