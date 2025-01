Porta Elisa News



Ufficiale: Botrini passa al Livorno

venerdì, 3 gennaio 2025, 14:26

Tommaso Botrini è un nuovo giocatore del Livorno: lo ha annunciato la stessa società amaranto attraverso i propri canali, non precisando la formula dell'accordo (con ogni probabilità un prestito). Il classe 2005, formatosi nel settore giovanile dell’Empoli, conclude la sua stagione in rossonero senza una presenza. La cessione di Botrini, che ha già svolto i primi allenamenti con la formazione labronica è la prima che prende forma in questa sessione invernale del calciomercato.

«Sono molto contento e orgoglioso di far parte di questa squadra e di questa piazza – dichiara Botrini ai canali ufficiali del Livorno – già nei primi allenamenti ho visto un gruppo sano, che lavora sodo e uno staff tecnico molto preparato. Voglio dare il mio contributo alla squadra per raggiungere l’obiettivo e ci metterò tutto l’impegno e la serietà che ho».