Verso Rimini, dubbia la presenza di Gucher

mercoledì, 15 gennaio 2025, 21:13

Il bollettino medico aggiornato in vista della partita di sabato contro il Rimini reso noto dalla società rossonera segnala problemi per Robert Gucher: il centrocampista accusa una metatarsalgia da sovraccarico. La sua presenza per sabato resta in dubbio.

Problemi anche per Edoardo Saporiti che accusa ancora un sovraccarico agli adduttori, ma il giocatore è rientrato oggi in gruppo con buone speranze di essere disponibile per sabato. Filippo Frison deve invece fare i conti con un problema alla caviglia dopo una distorsione precedentee non sarà disponibile per sabato.Nana Welbeck infine è sempre indisponibile, prosegue il suo percorso di recupero: la speranza è di riaverlo verso fine mese.