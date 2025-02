Porta Elisa News



Giudice sportivo, due turni di squalifica per mister Gorgone

martedì, 25 febbraio 2025, 18:39

Mano pesante per l'allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone che è stato squalificato dal giudice sportivo per due turni dopo l'espulsione rimediata a Sestri Levante per avere, "al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato ammonito, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti.Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta".

Le due giornate, in sostanza, derivano dal fatto che il tecnico rossonero era in diffida e dunque uno stop è dovuto alla ammonizione, l'altro per l'espulsione, le due sanzioni si sono dunque sommate. Gorgone non potrà dunque scendere in campo nelle gare contro Carpi e Pescara.