Gli avversari sulla strada dei rossoneri: il Perugia

sabato, 15 febbraio 2025, 13:21

di gianluca andreuccetti

Dopo due trasferte di fila la Lucchese torna al Porta Elisa, dove lunedì alle ore 20:30 affronterà il Perugia, gara valida per la 27^giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto per i rossoneri che, in caso di vittoria, potrebbero finalmente abbandonare la zona playout.

Dare continuità al successo contro il Milan B, questa la volontà della Pantera. Di fronte ci sarà un avversario che, numeri alla mano, non sembra essere in un ottimo stato di salute. I biancorossi occupano il tredicesimo posto in classifica, con soli tre punti di vantaggio sulla zona calda della classifica. L'ultima vittoria dei grifoni risale al 10 gennaio, in casa contro il Carpi. Da quel momento in poi, sono arrivati solo 2 punti in 4 partite.

Rispetto al match d'andata, la novità più importante è la presenza di un nuovo allenatore, ovvero Lamberto Zauli. L'ex Juventus è subentrato a Formisano il 28 ottobre scorso. Lo schieramento tattico adottato in questi mesi è il 4-2-3-1. Uno degli elementi da tenere d'occhio è il centravanti Daniele Montevago, autore di 8 reti in 20 presenze. Nell'ultima finestra di calciomercato, il Perugia ha chiuso diverse operazioni in entrata, con gli arrivi di Broh (Padova), Yabre (Monopoli), Kanoute (Trapani) e Joselito (Hellas Verona). Nonostante l'interesse dello Spezia e di altre compagini di Serie B, alla fine i biancorossi sono riusciti a blindare Alessandro Seghetti, attaccante classe 2004 e autore in questa stagione di 3 reti e 3 assist in 13 presenze.

In questa stagione, lontano dal "Curi", il Perugia ha vinto una sola volta, ovvero il 19 ottobre scorso contro l'Ascoli. L'ultimo successo invece della Lucchese contro i grifoni risale all'11 dicembre 2005. In quell'occasione, decisiva la rete di Simone Masini.