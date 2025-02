Porta Elisa News



Tutti bravi, Magnaghi e Saporiti fanno faville

lunedì, 17 febbraio 2025, 23:17

Melgrati 6: Beffato dal fortunoso tocco di Matos in quello che è sostanzialmente l'unico tiro in porta del Perugia, poi deve solo sbrogliare situazioni ordinarie.

Gucher 6: Proposto nuovamente centrale di destra viene subito ammonito, ma si gestisce limitando le uscite offensive e dietro fa girare il pallone con la consueta maestria.

Da Silva 6: Esordio timido, presidia la posizione con diligenza senza troppe occasioni per mettere in mostra le sua qualità.

Rizzo 7: Dominante, cerca l'anticipo alto e sbroglia diverse situazioni che potevano diventare interessanti per gli ospiti; cala nel finale e commette qualche imprecisione che non macchia la sua ottima partita.

Gemignani 6,5: Inesauribile sulla fascia, si propone costantemente ed esce stremato; da segnalare che cerca di spiegare al guardalinee uno schema rossonero su calcio da fermo sul quale vengono sovente sbandierati fuorigiochi fantasiosi.

Antoni 7: Rinato, mette in crisi la difesa umbra, si propone più volte al cross; va anche al tiro e con una bella incursione potrebbe anche segnar,e ma viene abbattuto davanti al portiere biancorosso senza suscitare l'attenzione dell'arbitro.

Visconti 6,5: Nel primo tempo è il migliore dei mediani rossoneri, imposta, accompagna in avanti e recupera palloni; poi cala, ma salgono gli altri.

Tumbarello 6,5: Inizio in sordina con qualche imprecisione e difficoltà nel contenere gli avversari nel momento in cui sono ispirati; nel secondo tempo però cambia marcia e sale in cattedra recuperando una miriade di palloni e spingendo avanti i compagni.

Catanese 6,5: Dopo un primo tempo infruttuoso in cui si mette in mostra con qualche inserimento ma il Perugia lo mette in difficoltà in mediana, nella ripresa si galvanizza e morde gli avversari, permettendo alla Pantera di mantenere il dominio del gioco.

Saporiti 7,5: Nella prima parte di gara è un po' pigro e svagato, ma anche così è già il migliore in campo; esce dagli spogliatoi indemoniato e per chi deve marcarlo è notte fonda: la traversa gli nega un gol meraviglioso e calcia l'angolo da cui nasce l'autogol che vale la vittoria. Vederlo è una gioia che allevia l'amarezza dell'ennesimo fallimento.

Magnaghi 7,5: Si conferma giocatore ritrovato, anche nel temperamento: lotta spesso da solo contro gli avversari, quindi può far poco sui tanti palloni che arrivano in area perché la mancanza di inserimenti dal centrocampo lo lascia isolato fra i difensori avversari e Dell'Orco non è certo l'ultimo arrivato; poi però con un tiro stupendo e millimetrico si inventa il pareggio e toglie la Lucchese dal pantano. E mica basta: trova lo spunto anche per la rete della vittoria.

Benedetti 6,5: In campo nel secondo tempo per Da Silva prende il controllo della difesa rossonera e migliora la costruzione dal basso, oltre a rendersi insidioso di testa quando si porta in area avversaria.

Galli, Selvini, Salomaa s.v.