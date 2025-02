Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: il Carpi

venerdì, 28 febbraio 2025, 07:49

di gianluca andreuccetti

All'interno di un contesto di grande indecisione e preoccupazione, la Lucchese tornerà in campo sabato pomeriggio al "Porta Elisa" contro il Carpi, gara valida per la 29^giornata del campionato di Serie C. Terzo scontro diretto di fila per i rossoneri, chiamati ad un'altra prestazione di orgoglio.

Dopo un girone d'andata chiuso a metà classifica, in questa seconda parte di stagione gli emiliani hanno avuto diverse difficoltà, a livello di risultati. I biancorossi occupano il quattordicesimo posto in classifica, con due punti di vantaggio sulla Pantera. In questo 2025, il Carpi ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Dopo la battuta d'arresto avuta contro la Pianese, la formazione di mister Serpini arriverà a Lucca con i coltello tra i denti.

Durante il mercato invernale, il Carpi ha piazzato diversi colpi in entrata, come il portiere Theiner, il difensore Rigo e i centrocampisti Casarini e Campagna. Il modulo con cui potrebbero scendere in campo i biancorossi è il 4-2-3-1. Uno dei giocatori da tenere d'occhio sarà Erik Gerbi, capocannoniere della squadra con 7 reti all'attivo. L'ultima vittoria in trasferta del Carpi risale a sabato 15 febbraio, in casa del Pontedera.

All'andata, Lucchese e Carpi pareggiarono 0-0, in un match ricco di polemiche per via di un calcio di rigore non fischiato a favore dei rossoneri. L'ultima vittoria della Pantera risale all'11 febbraio 1990. In quell'occasione furono decisive le reti di Pascucci e Paci.