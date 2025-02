Porta Elisa News



Lo stadio sulla strada dei rossoneri: Solbiate Arno

mercoledì, 5 febbraio 2025, 08:29

E' in provincia di Varese, precisamente a Solbiate Arno, che il Milan B ha scelto la sua base per gli incontri casalinghi: si tratta dell'impianto intitolato a Felice Chinetti, un paracadutista italiano morto durante la Seconda guerra mondiale. E' storicamente l'impianto utilizzato dalla squadra del posto, la Solbiatese, ma dall'estate scorsa è divenuta la casa anche dei rossoneri che per il rifacimento dello stadio hanno speso circa 700mila euro.

Il Milan, il cui centro sportivo di Milanello non è distante da qui, è comunque legato allo stadio da ben prima, visto che da queste parti ha giocato la Primavera e altre formazioni giovanili già negli anni 2010, breve parentesi anche per la formazione femminile dell'Inter che qui ha disputato una stagione. Costruito nel 1955, il Felice Chinetti ha subìto una prima ristrutturazione nel 2004 con il rifacimento della tribuna coperta. Poi, come detto, nell'estate scorsa, importanti ulteriori lavori per renderlo adeguato alla terza serie, tra cui i nuovi seggiolini e le nuove panchine, l'illuminazione a led e una sala stampa. Dispone di 4500 posti a sedere, il campo è in erba e le misure del terreno sono 108x65.