Lucchese, slitta al 25 febbraio l'assemblea del socio unico

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 21 febbraio 2025, 08:55

I corsari non stanno attraversando un buon momento di forma, con l'ultima vittoria che risale al 21 dicembre, contro il Gubbio. Nelle ultime sette partite, i liguri hanno collezionato solo due punti, mettendo comunque in difficoltà squadre che occupano le zone alte della classifica, come Torres e Vis Pesaro.

giovedì, 20 febbraio 2025, 19:28

Visita del sindaco Pardini e del vice sindaco Barsanti (accompagnati anche dall'assessore Bruni) ai giocatori e allo staff rossonero questo pomeriggio allo stadio di Saltocchio: lungo confronto durante il quale il primo cittadino ha espresso la solidarietà della città e il ringraziamento per quanto stanno facendo, dichiarandosi pronto a fare...

giovedì, 20 febbraio 2025, 13:13

Comunicato congiunto della squadra e dell'Associazione Italiana Calciatori: "Queste condizioni non sono dignitose né rispettose della nostra professionalità. I calciatori, in questo momento, si stanno impegnando e continueranno a lavorare e ad onorare la maglia per i impegni prossimi, non solo per il nostro futuro, ma anche per i nostri...

giovedì, 20 febbraio 2025, 08:10

Le spese per la trasferta di Sestri verranno coperte dal "Mercatino del Pesce", ristorante e pescheria di Sant'Anna. Una scelta adottata per aiutare in prima persona la squadra e di conseguenza anche per sensibilizzare le altre imprese di Lucca, per cercare di dare una mano ai rossoneri per le prossime...