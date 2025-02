Lucchese, va deserta l'assemblea dei soci

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 28 febbraio 2025, 15:51

Mentre continuano a susseguirsi voci relative ad un ennesimo cambio societario, la Lucchese domani pomeriggio affronterà al "Porta Elisa" il Carpi. In una settimana in cui si è parlato solo di vicende extracampo, i rossoneri vogliono fare risultato contro una delle pretendenti per la salvezza. La probabile formazione

venerdì, 28 febbraio 2025, 12:47

Gli scontri in autostrada di domenica scorsa tra i tifosi del Perugia e quelli della Lucchese, tra le misure che hanno generato, ecco anche il divieto di trasferta per quattro mesi per tutti i supporter delle due squadre che dunque non potranno vedere dal vivo nessuno dei match da qui...

venerdì, 28 febbraio 2025, 07:49

Dopo un girone d'andata chiuso a metà classifica, in questa seconda parte di stagione gli emiliani hanno avuto diverse difficoltà: i biancorossi occupano il quattordicesimo posto in classifica, con due punti di vantaggio sulla Pantera. In questo 2025, il Carpi ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte

giovedì, 27 febbraio 2025, 19:24

Con un comunicato a firma di SLT Associati, la Lucchese smentisce la trattativa per la cessione con un gruppo asiatico e comunica invece quella con un pool di imprenditori di Terni. La chiusura delle trattative dovrebbe essere imminente, forse già prima della fine della settimana