Porta Elisa News



Mercato, arriva Galli dal Lecco. Tutti gli acquisti e le cessioni di giornata

lunedì, 3 febbraio 2025, 20:58

Giorgio Galli, classe 1996, è l'acquisto forse più rilevante dell'ultima giornata di mercato. Galli arriva con un contratto per un anno e mezzo dal Lecco dove ha disputato gli ultimi campionati (comprese quasi una trentina di presenze in serie B). In questa stagione, Galli ha indossato per 21 volte la maglia dei lombardi (senza realizzare gol, pochissimi quelli in carriera): il suo ruolo è a centrocampo ma alla bisogna può fungere anche da difensore.

"La Calcio Lecco 1912 – si legge sui canali ufficiali – comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Lucchese 1905 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giorgio Galli. La società ringrazia Giorgio, che ha trascorso 4 anni e mezzo con la nostra maglia collezionando 96 presenze, e gli augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro.

Ma non c'è solo Galli: Joao Paula Da Silva, difensore classe 1998, arriva a titolo definitivo dall'Akragas (20 presenze e un gol in serie D) con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Ismaila Badje, attaccante classe 2001 del Gambia (10 partite in stagione, zero gol) arriva dalla Cavese in prestito con opzione per l'acquisizione totale. Sekou Diawara, attaccante classe 2004, si unisce alla squadra con la formula del prestito dall'Udinese dopo aver giocato una partita (sero gol) nel Francs Borains in Belgio.

In uscita, Filippo Frison si trasferisce alla Casertana con la formula del prestito temporaneo e opzione per l'acquisizione definitiva da parte del club campano. Gabriele Giacchino ha risolto consensualmente il contratto con la società.