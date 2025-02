Porta Elisa News



Mercato, ecco tutti i movimenti della Lucchese: tanto fumo poco arrosto

martedì, 4 febbraio 2025, 08:13

Mercato che ha visto molti movimenti, sulla cui qualità complessiva permangono dubbi. Per la porta ecco dalla Spal l'esperto classe 1994 Riccardo Melgrati (13 presenze quest'anno); dal Lecce, via Casertana, è giunto l'attaccante esterno classe Henry Valentin Salomaa (9 presenze quest'anno) Dalla Triestina sono arrivati Marco Ballarini centrocampista classe 2001 (3 presenze quest'anno) e Nicholas Rizzo, difensore classe 2000 (8 presenze), mentre dall'Avellino è giunto il difensore Simone Benedetti classe 1992 ( 3 presenze) Dalla Pro Vercelli ecco Filippo Gheza, trequartista classe 2003 (una presenza da un minuto in questa stagione).

Nella giornata conclusiva, ecco il centrocampista Giorgio Galli, classe 1996 che in questa stagione ha indossato per 21 volte la maglia del Lecco e zero gol. E sempre nell'ultimo giorno di mercato, Joao Paula Da Silva, difensore classe 1998, arriva a titolo definitivo dall'Akragas (20 presenze e un gol in serie D) con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Ismaila Badje, attaccante classe 2001 del Gambia (10 partite in stagione, zero gol) arriva dalla Cavese in prestito con opzione per l'acquisizione totale. Sekou Diawara, attaccante classe 2004, si unisce alla squadra con la formula del prestito dall'Udinese dopo aver giocato una partita (sero gol) nel Francs Borains in Belgio.

Sul fronte delle uscite, invece, ecco Ettore Quirini al Milan B (a rafforzare una diretta concorrente per la salvezza e già in gol all'esordio), la fine dei prestiti di Lorenzo Palmisani (tornato al Frosinone) e di Rocco Costantino (tornato al Catania). Daniel Dumbravanu è stato ceduto al Messina, Lilik Dijbril all'Az Picerno e Tommaso Botrini al Livorno, Filippo Frison si trasferisce alla Casertana con la formula del prestito temporaneo e opzione per l'acquisizione definitiva da parte del club campano. Gabriele Giacchino ha invece risolto consensualmente il contratto con la società. Niccolò Fazzi, infine, è stato ceduto alla Ternana negli ultimi minuti di mercato.