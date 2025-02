Porta Elisa News



Mercato, tre nuovi arrivi

sabato, 1 febbraio 2025, 13:20

Nuovi ingressi per la Lucchese che ha annunciato ufficialmente l'arrivo di tre calciatori. Si tratta di due ex Triestina, Nicholas Rizzo (8 presenze quest'anno) e Marco Ballarini (3 presenze quest'anno) e di Simone Benedetti dall'Avellino (dove quest'anno ha giocato tre gare) ed è figlio di Paolo Benedetti, giocatori di Lucca che ha militato in passato nel Torino. Dunque tre nuovi inserimenti: i primi due in prestito, il terzo a titolo definitivo ma con contratto che scade nel giugno prossimo.

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota – comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive dei calciatori Nicholas Rizzo e Marco Ballarini. Nicholas Rizzo, difensore centrale classe 2000, arriva in rossonero con la formula del prestito dalla Triestina. Marco Ballarini, centrocampista centrale classe 2001, si unisce alla squadra con la stessa formula, proveniente dall'Udinese, club dal quale era attualmente in prestito alla Triestina.La società annuncia inoltre di aver acquisito a titolo definitivo il difensore centrale Simone Benedetti, classe 1992, che ha firmato un contratto con la Lucchese 1905 fino al 30 giugno 2025. La Lucchese 1905 accoglie con entusiasmo i nuovi giocatori e augura loro un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia rossonera".