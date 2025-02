Porta Elisa News



Bocche cucite in casa Lucchese: nessuno in sala stampa

sabato, 8 febbraio 2025, 17:24

Nessun commento, né dai volti conosciuti (del gruppo squadra), né da quelli che girano intorno alla Lucchese (come dirigenti o collaboratori presunti tali) e che ancora, almeno in parte, non si sono presentati. Al termine di Milan B-Lucchese, è la stessa addetta stampa della società lombarda a comunicarlo: nessun tesserato della Lucchese sarà in sala stampa.

Difficile ipotizzare che sia una scelta dell'allenatore che ha sempre accettato il confronto anche nelle sconfitte. più dolorose, e al quale sarebbe stato interessante chiedere le esclusioni (non erano nemmeno in panchina) di Fedato, Gasbarro, Sasanelli e Sabbione siano legate a problemi fisici, scelte tecniche o societarie. Niente da fare, in questa Lucchese che ancora non si sa di chi sia realmente, non c'è nemmeno la possibilità di porre domande all'allenatore da parte dei giornalisti presenti. Silenzio stampa? Possibile, ma non essendoci nessun addetto stampa alla Lucchese, nemmeno quello è dato sapere. Tre punti a parte, l'ennesima dimostrazione di cosa sta succedendo.